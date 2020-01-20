У столиці на третину зросли темпи захворюваності на грип та ГРВІ

КИЇВ. 20 січня. УНН. У Києві рівень захворюваності на грип та ГРВІ підвищився на 35,2% у порівнянні з попереднім тижнем, що відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, передає УНН з посиланням на КМДА.