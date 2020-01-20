У столиці на третину зросли темпи захворюваності на грип та ГРВІ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У Києві рівень захворюваності на грип та ГРВІ підвищився на 35,2% у порівнянні з попереднім тижнем, що відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, передає УНН з посиланням на КМДА.
Так, у столиці за 3-й тиждень 2020 року зареєстровано 9 176 хворих на грип та ГРВІ.
"Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 35,2% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 5 349 (зростання на 31,2%), дорослих – 3827 особи (зростання на 41,3%)", - йдеться у повідомленні.
Поворозник зазначив, що інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базової лінії на 59,5%. Наразі показник захворюваності становить 311.
"У структурі захворюваності діти становлять 58,3%, а на попередньому тижні – 60,1%. Серед школярів захворюваність зросла на 29,2%: 2116 випадків, що становить 39,6% від загальної кількості захворілих дітей і 23,1% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою", – повідомив заступник голови.
Він також зазначив, що до медичних закладів за 3-й тиждень госпіталізовано 141 особу, із них 115 – діти.
Наразі в Олександрівській клінічній лікарні, у київських міських клінічних лікарнях №4 та №9 знаходяться 17 пацієнтів із лабораторно підтвердженим грипом, а у Київській міській дитячій інфекційній лікарні – 12 дітей. Стан госпіталізованих – від тяжкого до середньої важкості, повідомила директор Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.
"Одну з хворих лікарям довелося рятувати від пневмонії дуже тяжкого перебігу, яка була ускладненням грипу. Також хвороба не обходить і дітей. Рік тільки почався, а з важким грипом у реанімації вже перебували двоє маленьких киян: віком чотирнадцять років та сім місяців", – розповіла Гінзбург.
Повідомляється, що з початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 50 734 особи.
Нагадаємо, в Україні від грипу померла людина.