В столице на треть выросли темпы заболеваемости на грипп и ОРВИ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В Киеве уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ повысился на 35,2% по сравнению с предыдущей неделей, что произошло за счет как взрослого, так и детского населения. Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает УНН со ссылкой на КГГА.
Так, в столице за 3-ю неделю 2020 зарегистрировано 9176 больных гриппом и ОРВИ.
"Всего в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 35,2% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет как взрослого, так и детского населения. Так, детей заболели - 5349 (рост на 31,2%), взрослых - 3827 человека (рост на 41,3%)", - говорится в сообщении.
Поворозник отметил, что интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер, и ниже базовой линии на 59,5%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 311.
"В структуре заболеваемости дети составляют 58,3%, а на предыдущей неделе - 60,1%. Среди школьников заболеваемость выросла на 29,2%: 2116 случаев, составляет 39,6% от общего количества заболевших детей и 23,1% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - сообщил заместитель главы.
Он также отметил, что в медицинские учреждения за 3-ю неделю госпитализированы 141 человек, из них 115 - дети.
Сейчас в Александровской клинической больнице, в киевских городских клинических больницах №4 и №9 находятся 17 пациентов с лабораторно подтвержденным гриппом, а в Киевской городской детской инфекционной больнице - 12 детей. Состояние госпитализированных - от тяжелого до средней тяжести, сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.
"Одну из больных врачам пришлось спасать от пневмонии очень тяжелого течения, которая была осложнением гриппа. Также болезнь не обходит и детей. Год только начался, а с тяжелым гриппом в реанимации уже находились двое маленьких киевлян: в возрасте четырнадцать лет и семь месяцев", - рассказала Гинзбург.
Сообщается, что с начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 50734 человека.
Напомним, в Украине от гриппа умер человек.