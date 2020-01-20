В столице на треть выросли темпы заболеваемости на грипп и ОРВИ

КИЕВ. 20 января. УНН. В Киеве уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ повысился на 35,2% по сравнению с предыдущей неделей, что произошло за счет как взрослого, так и детского населения. Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает УНН со ссылкой на КГГА.