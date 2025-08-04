Дві людини загинули від авіаудару рф на Запоріжжі

У Запорізькій області російські війська завдали удару з авіації по Пологівському району, загинули двоє людей, повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Дві людини загинули внаслідок ворожої атаки на Пологівський район. росіяни ударили авіабомбами по Гуляйпільській громаді - повідомив Федоров.

З його слів, внаслідок атаки зруйновані та пошкоджені будинки.

"Загинуло подружжя - 65-річна жінка та 62-річний чоловік", - зазначив він.

Доповнення

Минулої доби, за даними голови ОВА, три людини загинули внаслідок ворожої атаки на Степногірську громаду. Впродовж доби окупанти завдали 405 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, війська рф здійснили авіаційний удар по Білогірʼю. Надійшло 16 повідомлень про руйнування квартир, нежитлових будівель, мереж комунікацій, приватних будинків та автівок.

Поліція Запорізької області показали наслідки атаки рф минулої доби.