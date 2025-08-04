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Два человека погибли от авиаудара РФ в Запорожье

Киев • УНН

 • 14 просмотра

В результате вражеской атаки на Пологовский район погибла супружеская пара. Россияне ударили авиабомбами по Гуляйпольской общине, разрушив и повредив дома.

Два человека погибли от авиаудара РФ в Запорожье

В Запорожской области российские войска нанесли удар с авиации по Пологовскому району, погибли два человека, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Два человека погибли в результате вражеской атаки на Пологовский район. россияне ударили авиабомбами по Гуляйпольской общине

- сообщил Федоров.

По его словам, в результате атаки разрушены и повреждены дома.

"Погибли супруги - 65-летняя женщина и 62-летний мужчина", - отметил он.

Дополнение

За прошедшие сутки, по данным главы ОВА, три человека погибли в результате вражеской атаки на Степногорскую общину. За сутки оккупанты нанесли 405 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. В частности, войска РФ совершили авиационный удар по Белогорью. Поступило 16 сообщений о разрушении квартир, нежилых зданий, сетей коммуникаций, частных домов и автомобилей.

Полиция Запорожской области показала последствия атаки РФ за прошедшие сутки.

Юлия Шрамко

Война