Дві авіабомби та 250 протитанкових касетних елементів знешкоджено після удару по Одеській області
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. 253 протитанкових касетних елементи ПТАБ-1М, одну авіабомбу ОСАБ-250 і одну авіабомбу ОСАБ-500 знешкодили рятувальники після російського авіаудару по селу Біленьке Одеської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на регіональне управління ДСНС.
Нагадаємо, 3 березня російська авіація завдала удару по військовій частині, розташованій в селі Біленьке в районі Затоки. Літак, який завдав удару, був збитий.