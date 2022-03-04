Две авиабомбы и 250 противотанковых кассетных элементов обезврежено после удара по Одесской области

КИЕВ. 4 марта. УНН. 253 противотанковых кассетных элемента ПТАБ-1М, одну авиабомбу ОСАБ-250 и одну авиабомбу ОСАБ-500 обезвредили спасатели после российского авиаудара по селу Беленькое Одесской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на региональное управление ГСЧС.