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Два винищувачі-бомбардувальники зіткнулись у США

Два винищувачі-бомбардувальники зіткнулись у США

Київ • УНН

 • 6983 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Два винищувачі-бомбардувальники F/A-18 Hornet ВПС США зіткнулися в повітрі поблизу Сан-Дієго, штат Каліфорнія, що в США, передає УНН з посиланням на ABC News.

Відзначається, що інцидент стався під час навчально-тренувального польоту.

Відомо, що пілот одного з винищувачів успішно катапультувався і приземлився в водах Тихого океану. Його врятував екіпаж пошуково-рятувального вертольота. Другий пілот зміг приземлити свій винищувач на території військової бази.

Уточнюється, що обидва пілоти були госпіталізовані і в стабільному стані знаходяться в лікарні.

Наразі слідчі проводять розслідування події.

Як повідомляв УНН, у Японії заявили про падіння винищувача США.

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