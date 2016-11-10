Два винищувачі-бомбардувальники зіткнулись у США
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Два винищувачі-бомбардувальники F/A-18 Hornet ВПС США зіткнулися в повітрі поблизу Сан-Дієго, штат Каліфорнія, що в США, передає УНН з посиланням на ABC News.
Відзначається, що інцидент стався під час навчально-тренувального польоту.
Відомо, що пілот одного з винищувачів успішно катапультувався і приземлився в водах Тихого океану. Його врятував екіпаж пошуково-рятувального вертольота. Другий пілот зміг приземлити свій винищувач на території військової бази.
Уточнюється, що обидва пілоти були госпіталізовані і в стабільному стані знаходяться в лікарні.
Наразі слідчі проводять розслідування події.
Як повідомляв УНН, у Японії заявили про падіння винищувача США.