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15 марта, 19:03 • 112186 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158023 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132714 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125613 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109956 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104058 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100488 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Два истребителя-бомбардировщика столкнулись в США

Два истребителя-бомбардировщика столкнулись в США

Киев • УНН

 • 6983 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Два истребителя-бомбардировщика F / A-18 Hornet ВВС США столкнулись в воздухе вблизи Сан-Диего, штат Калифорния, что в США, передает УНН со ссылкой на ABC News.

Отмечается, что инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета.

Известно, что пилот одного из истребителей успешно катапультировался и приземлился в водах Тихого океана. Его спас экипаж поисково-спасательного вертолета. Второй пилот смог приземлить свой истребитель на территории военной базы.

Уточняется, что оба пилота были госпитализированы и в стабильном состоянии находятся в больнице.

Сейчас следователи проводят расследование происшествия.

Как сообщал УНН, в Японии заявили о падении истребителя США.

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