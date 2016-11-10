Два истребителя-бомбардировщика столкнулись в США
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Два истребителя-бомбардировщика F / A-18 Hornet ВВС США столкнулись в воздухе вблизи Сан-Диего, штат Калифорния, что в США, передает УНН со ссылкой на ABC News.
Отмечается, что инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета.
Известно, что пилот одного из истребителей успешно катапультировался и приземлился в водах Тихого океана. Его спас экипаж поисково-спасательного вертолета. Второй пилот смог приземлить свой истребитель на территории военной базы.
Уточняется, что оба пилота были госпитализированы и в стабильном состоянии находятся в больнице.
Сейчас следователи проводят расследование происшествия.
Как сообщал УНН, в Японии заявили о падении истребителя США.