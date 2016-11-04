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Два поліцейських із Кривого Озера вийшли під заставу - прокуратура

Два поліцейських із Кривого Озера вийшли під заставу - прокуратура

Київ • УНН

 • 18093 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Два поліцейських Кривоозерського відділку поліції на Миколаївщині, підозрюваних у причетності до смерті місцевого жителя, сплатили по 120 тис. грн застави і вийшли на волю. Про це повідомили УНН у прес-службі прокуратури Миколаївської області.

"Вони заплатили кожен по 120 тис. грн та вийшли під заставу", - сказали у прес-службі.

Нагадаємо, 20 та 21 жовтня Центральний районний суд Миколаєва продовжив до 18 грудня строк тримання під вартою двом співробітникам Кривоозерського ВП Врадіївського ВП ГУ НП в Миколаївській області, підозрюваним у причетності до смерті місцевого жителя, з можливістю внесення застави у сумі 120 тис. грн.

Третьому співробітнику поліції, підозрюваному в умисному вбивстві та перевищенні службових повноважень, суд тільки продовжив арешт до 18 грудня 2016 року.

Нагадаємо, у ніч на 24 серпня в Кривоозерському районі Миколаївської області під час затримання поліцейськими помер 32-річний Олександр Цукерман.

Прокуратура Миколаївської області у зв’язку з загибеллю жителя Кривого Озера відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст.365 (перевищення службових повноважень, які спричинили тяжкі наслідки) та ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ стосовно трьох співробітників Кривозерського райуправління поліції ГУ НП Миколаївської області.

25 серпня Центральний райсуд Миколаєва взяв під варту трьох підозрюваних у загибелі О.Цукермана поліцейських.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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