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15 марта, 19:03 • 114137 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163593 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136178 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128795 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111934 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104952 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101063 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Два полицейских из Кривого Озера вышли под залог - прокуратура

Два полицейских из Кривого Озера вышли под залог - прокуратура

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Два полицейских Кривоозерского отделения полиции в Николаевской области, подозреваемых в причастности к смерти местного жителя, оплатили по 120 тыс. грн залога и вышли на свободу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

"Они заплатили каждый по 120 тыс. грн и вышли под залог", - сказали в пресс-службе.

Напомним, 20 и 21 октября Центральный районный суд Николаева продолжил до 18 декабря срок содержания под стражей двум сотрудникам Кривоозерского ОП Врадиевского ОП ГУ НП в Николаевской области, подозреваемым в причастности к смерти местного жителя, с возможностью внесения залога в сумме 120 тыс. грн.

Третьему сотруднику полиции, подозреваемому в умышленном убийстве и превышении служебных полномочий, суд только продлил арест до 18 декабря 2016 года.

Напомним, в ночь на 24 августа в Кривоозерском районе Николаевской области во время задержания полицейскими умер 32-летний Александр Цукерман.

Прокуратура Николаевской области в связи с гибелью жителя Кривого Озера открыла уголовное производство по ч.3 ст.365 (превышение служебных полномочий, повлекших тяжкие последствия) и ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК в отношении трех сотрудников Кривозерского райуправления полиции ГУ НП Николаевской области.

25 августа Центральный райсуд Николаева взял под стражу трех подозреваемых в гибели А.Цукермана полицейских.

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