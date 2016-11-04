Два полицейских из Кривого Озера вышли под залог - прокуратура

"Они заплатили каждый по 120 тыс. грн и вышли под залог", - сказали в пресс-службе.

Напомним, 20 и 21 октября Центральный районный суд Николаева продолжил до 18 декабря срок содержания под стражей двум сотрудникам Кривоозерского ОП Врадиевского ОП ГУ НП в Николаевской области, подозреваемым в причастности к смерти местного жителя, с возможностью внесения залога в сумме 120 тыс. грн.

Третьему сотруднику полиции, подозреваемому в умышленном убийстве и превышении служебных полномочий, суд только продлил арест до 18 декабря 2016 года.

Напомним, в ночь на 24 августа в Кривоозерском районе Николаевской области во время задержания полицейскими умер 32-летний Александр Цукерман.

Прокуратура Николаевской области в связи с гибелью жителя Кривого Озера открыла уголовное производство по ч.3 ст.365 (превышение служебных полномочий, повлекших тяжкие последствия) и ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК в отношении трех сотрудников Кривозерского райуправления полиции ГУ НП Николаевской области.

25 августа Центральный райсуд Николаева взял под стражу трех подозреваемых в гибели А.Цукермана полицейских.