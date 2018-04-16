Два невеликі літаки зіткнулися в Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Два невеликі літаки зіткнулися в Німеччині, щонайменше двоє людей загинули. Про це УНН повідомляє з посиланням на Focus Online.
Зазначено, що зіткнення двох невеликих літаків відбулося у неділю поблизу міста Швебіш-Галль на північному сході федеральної землі Баден-Вюртемберг, щонайменше двоє людей загинули. Двоє загиблих, швидше за все, є пілотами, пише видання.
Інцидент стався під час заходу літаків на посадку, повідомили в поліції.
Згідно з інформацією видання, зіткнулися спортивний і легкомоторний літаки.
Нагадаємо, у Китаї екстрено сів літак, пасажир напав з ручкою на члена екіпажу.