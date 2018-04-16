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Два небольших самолета столкнулись в Германии

Два небольших самолета столкнулись в Германии

Киев  •  УНН

 • 10025 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Два небольших самолета столкнулись в Германии, по крайней мере два человека погибли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Focus Online.

Указано, что столкновение двух небольших самолетов произошло в воскресенье вблизи города Швебиш-Халль на северо-востоке федеральной земли Баден-Вюртемберг, по меньшей мере два человека погибли. Двое погибших, скорее всего, являются пилотами, пишет издание.

Инцидент произошел при заходе самолетов на посадку, сообщили в полиции.

Согласно информации издания, столкнулись спортивный и легкомоторный самолеты.

Напомним, в Китае экстренно сел самолет, пассажир напал с ручкой на члена экипажа.

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