Два легендарні футболісти "Ювентуса" продовжили контракти із лідером Серії А

Чемпіон світу-2006 Буффон, якому в січні виповнилося 42 роки, продовжив контракт із туринським "Ювентусом" ще на один сезон. Одночасно з Буффоном, також на рік продовжив угоду з клубом 35-річний захисник К'єлліні - ще одна легенда "Старої Сеньйори".

Буффон у складі туринців виграв 11 разів Скудетто, п'ять Суперкубків Італії та чотири Кубки Італії. К'єлліні має звання восьмикратного чемпіона Італії, а також вигравав три Кубки Італії та чотири Суперкубки Італії.

Додамо також, у сезоні-2019/20 Буффон провів 13 матчів, в п'яти з яких не пропускав, 42-річний італієць займає друге місце за кількістю сухих матчів, проведених в XXI столітті (420).