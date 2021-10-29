Дубль Шахаба допоміг “Зорі” пробитися до чвертьфіналу Кубку України

Деталі

Основний час протистояння пройшов без забитих голів. А в екстратаймі гості несподівано відзначились. Шахаб причатував помилку Кухарука, увірвався до штрафного і влучно пробив у дальній кут — 0:1.

“Жовто-чорні” кинулись відіграватись — удар Таллеса пройшов над поперечкою, — але пропустили вдруге: Шахаб вийшов на побачення з кіпером, виграв силову боротьбу у Гагуна і оформив дубль (2:0).

Нагадаємо

Ярмоленко допоміг “Вест Хему” вибити клуб Зінченка з Кубку англійської ліги.