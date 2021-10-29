Дубль Шахаба допоміг “Зорі” пробитися до чвертьфіналу Кубку України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Завершився матч 1/8 фіналу Кубка України з футболу, у якому луганська “Зоря” зіграла на виїзді з “Рухом”, передає УНН з посиланням на сайти клубів.
Деталі
Основний час протистояння пройшов без забитих голів. А в екстратаймі гості несподівано відзначились. Шахаб причатував помилку Кухарука, увірвався до штрафного і влучно пробив у дальній кут — 0:1.
“Жовто-чорні” кинулись відіграватись — удар Таллеса пройшов над поперечкою, — але пропустили вдруге: Шахаб вийшов на побачення з кіпером, виграв силову боротьбу у Гагуна і оформив дубль (2:0).
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