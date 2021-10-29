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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дубль Шахаба помог "Заре" пробиться в четвертьфинал Кубка Украины

Киев • УНН

 • 15411 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Завершился матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором луганская Заря сыграла на выезде с Движением, передает УНН со ссылкой на сайты клубов.

Дубль Шахаба помог "Заре" пробиться в четвертьфинал Кубка Украины

Подробности

Основное время противостояния прошло без забитых голов. А в экстратайме гости неожиданно отличились. Шахаб совершал ошибку Кухарука, ворвался в штрафную и точно пробил в дальний угол — 0:1.

“Желто-черные” бросились отыгрываться — удар Таллеса прошел над поперечиной, — но пропустили второй раз: Шахаб вышел на свидание с кипером, выиграл силовую борьбу у Гагуна и оформил дубль (2:0).

Напомним

Ярмоленко помог “Вест Хэму” выбить клуб Зинченко из Кубка английской лиги.

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