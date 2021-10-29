Дубль Шахаба помог "Заре" пробиться в четвертьфинал Кубка Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Завершился матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором луганская Заря сыграла на выезде с Движением, передает УНН со ссылкой на сайты клубов.
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Основное время противостояния прошло без забитых голов. А в экстратайме гости неожиданно отличились. Шахаб совершал ошибку Кухарука, ворвался в штрафную и точно пробил в дальний угол — 0:1.
“Желто-черные” бросились отыгрываться — удар Таллеса прошел над поперечиной, — но пропустили второй раз: Шахаб вышел на свидание с кипером, выиграл силовую борьбу у Гагуна и оформил дубль (2:0).
Напомним
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