Дубль Шахаба помог "Заре" пробиться в четвертьфинал Кубка Украины

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Основное время противостояния прошло без забитых голов. А в экстратайме гости неожиданно отличились. Шахаб совершал ошибку Кухарука, ворвался в штрафную и точно пробил в дальний угол — 0:1.

“Желто-черные” бросились отыгрываться — удар Таллеса прошел над поперечиной, — но пропустили второй раз: Шахаб вышел на свидание с кипером, выиграл силовую борьбу у Гагуна и оформил дубль (2:0).

Напомним

Ярмоленко помог “Вест Хэму” выбить клуб Зинченко из Кубка английской лиги.