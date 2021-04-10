Дубль Мораеса допоміг "Шахтарю" розгромити "Маріуполь"

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. У стартовому матчі 21 туру Української Прем'єр-Ліги "Маріуполь" приймав "Шахтар", інформує УНН з посиланням на сайт змагань.

Деталі

Попри численні втрати у складі, азовці намагалися протистояти фавориту. Буквально до заключної 15-хвилинки першого тайму азовці стійко оборонялись, а донеччани майже не мали гострих епізодів. Утім, на 34 і 37 хвилинах "Шахтар" таки зумів провести два голи (Мораес і Соломон), що визначили підсумок першої половини гри і, як покаже подальший розвиток подій, усього матчу. По перерві донеччани, маючи перевагу в рахунку, дещо збавили оберти, проте південці не змогли зачепитися за нічию, а у "гірників" ще відзначився Мораес з пенальті – 0:3.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Поставити гарну крапку: Каштру заявив про цілі "Шахтаря" на кінцівку чемпіонату

Таким чином "гірники" здобули 270-ту гостьову перемогу в УПЛ.

Доповнення

Команда Каштру здобула 45 очок і йде другою. "Маріуполь" тільки 9-й (21).

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