Дубль Мораеса помог "Шахтеру" разгромить "Мариуполь"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В стартовом матче 21 тура Украинской Премьер-Лиги "Мариуполь" принимал "Шахтер", информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Детали
Несмотря на многочисленные потери в составе, азовцы пытались противостоять лидеру. Буквально в заключительной 15-минутке первого тайма азовцы устойчиво оборонялись, а дончане почти не имели острых эпизодов. Впрочем, на 34 и 37 минутах "Шахтер" сумел провести два гола (Мораес и Соломон), определившие итог первой половины игры и, как покажет дальнейшее развитие событий, всего матча. После перерыва дончане, имея преимущество в счете, несколько сбавили обороты, однако южане не смогли зацепиться за ничью, а у "горняков" еще отличился Мораес с пенальти - 0:3.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поставить хорошую точку: Каштру заявил о целях "Шахтера" на концовку чемпионата
Таким образом "горняки" получили 270-ю гостевую победу в УПЛ.
Дополнение
Команда Каштру получила 45 очков и идет вторым. "Мариуполь" только 9-й (21).