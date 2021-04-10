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Дубль Мораеса помог "Шахтеру" разгромить "Мариуполь"

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. В стартовом матче 21 тура Украинской Премьер-Лиги "Мариуполь" принимал "Шахтер", информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Детали

Несмотря на многочисленные потери в составе, азовцы пытались противостоять лидеру. Буквально в заключительной 15-минутке первого тайма азовцы устойчиво оборонялись, а дончане почти не имели острых эпизодов. Впрочем, на 34 и 37 минутах "Шахтер" сумел провести два гола (Мораес и Соломон), определившие итог первой половины игры и, как покажет дальнейшее развитие событий, всего матча. После перерыва дончане, имея преимущество в счете, несколько сбавили обороты, однако южане не смогли зацепиться за ничью, а у "горняков" еще отличился Мораес с пенальти - 0:3.

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Таким образом "горняки" получили 270-ю гостевую победу в УПЛ.

Дополнение

Команда Каштру получила 45 очков и идет вторым. "Мариуполь" только 9-й (21).

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