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Дубль Іммобіле проти голу Балотеллі: "Лаціо" здобуло 9 підряд виграш

Київ • УНН

 • 9591 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. У першому протистоянні 18 туру італійської Серії А один із лідерів "Лаціо" гостював у аутсайдера чемпіонату "Брешії", передає кореспондент УНН.

Попри знаходження команд на полярних сходинках таблиці, гра виявилася непоступливою та тримала інтригу до фінального свистка арбітру. Зірковий форвард господарів Маріо Балотеллі вибіг із-за спини оборонця на 18 хвилині і відкрив рахунок у баталії.

Ближче до перерви ситуація для “Брешії” ускладнилася. Чістана отримав вилучення з поля за те, що порушив правила у власній карній зоні на Феліпе Кайседо. Як наслідок “орли” зрівняли цифри на табло завдяки пенальті у виконанні Чіро Іммобіле.

Довгий час футболісти “Лаціо” не могли вийти вперед, і гра йшла до нічийного завершення. Але команда Індзагі в чергове продемонструвала, що є найкращою в Серії А за забитими голами в заключні 15 хвилин матчів (11 голів). Іммобіле оформив дубль, несильно пробивши у падінні під стійку воріт Йоронена — 2:1.

Зауважимо, що “Лаціо” виграв 9 гру поспіль, набрав 39 очок і наблизився на відстань в 3 очки до лідерів змагань — “Інтера” та “Ювентуса”. Також римляни ще мають гру в запасі.

Додамо, Іммобіле із 19 голами є беззаперечним лідером в гонці бомбардирів Серії А (другий йде Лукаку — 12 голів).

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