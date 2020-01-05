Дубль Иммобиле против гола Балотелли: "Лацио" получило 9 подряд выигрыш
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В первом противостоянии 18 тура итальянской Серии А один из лидеров “Лацио” гостил у аутсайдера чемпионата “Брешии”, передает корреспондент УНН.
Несмотря нахождения команд на полярных ступеньках таблицы, игра оказалась неуступчивой и держала интригу до финального свистка арбитра. Звездный форвард хозяев Марио Балотелли выбежал из-за спины защитника на 18 минуте и открыл счет в баталии.
Ближе к перерыву ситуация для “Брешии” усложнилась. Чистана получил удаление с поля за то, что нарушил правила в собственной штрафной зоне на Фелипе Кайседо. В результате “орлы” сравняли цифры на табло благодаря пенальти в исполнении Иммобиле.
Долгое время футболисты “Лацио” не могли выйти вперед, и игра шла до ничейного завершения. Но команда Индзаги в очередной раз продемонстрировала, что является лучшей в серии А по забитым голам в заключительные 15 минут матчей (11 голов). Иммобиле оформил дубль, несильно пробив в падении под штангу Йоронена — 2:1.
Заметим, что “Лацио” выиграл 9 игру подряд, набрал 39 очков и приблизился на расстояние в 3 очка к лидерам соревнований — “Интера” и “Ювентуса”. Также римляне еще имеют игру в запасе.
Добавим, Иммобиле с 19 голами является безоговорочным лидером в гонке бомбардиров Серии А (второй идет Лукаку — 12 голов).