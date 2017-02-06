Дубль Г.Жезуса приніс "Манчестер Сіті" перемогу над "Суонсі"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Габріел Жезус продовжив підкорювати Англію — дубль 19-річного бразильського форварда приніс “Манчестер Сіті” важливу домашню перемогу над “Суонсі” у поєдинку 24 туру Англійської Прем’єр-Ліги, передає УНН з посиланням на сайт “Ман Сіті”.
Г.Жезус, який забив у минулому матчі “Вест Хему”, вийшов в “основі” замість Серхіо Агуеро і швидко відкрив рахунок ударом з льоту. У доданий час Давид Сільва зробив м’яку подачу в штрафну, а бразилець з другої спроби відправив м’яч у сітку. Єдиний гол за “Суонсі” забив гравець збірної Ісландії Гільфі Сігурдссон — 2:1.
“Жезус дуже гарний як з м’ячем, так і без нього. Я в захваті від його гри. Габріел в штрафному майданчику — це щось особливе, він дуже небезпечний в цій зоні,” — розповів наставник переможців Хосеп Гвардіола.
Нагадаємо, що завдяки трьом набраним очкам “Манчестер Сіті” мають в активі 49 пунктів і 3-тє місце в АПЛ. “Суонсі” з 21 балом знаходяться за крок до зони вильоту.