Дубль Г.Жезуса принес "Манчестер Сити" победу над "Суонси"

Г.Жезус, забивший в прошлом матче "Вест Хэму", вышел в "основе" вместо Серхио Агуэро и быстро открыл счет ударом с лету. В добавленное время Давид Сильва сделал мягкую подачу в штрафную, а бразилец со второй попытки отправил мяч в сетку. Единственный гол за "Суонси" забил игрок сборной Исландии Гильфи Сигурдссон - 2: 1.

"Жезус очень хорош как с мячом, так и без него. Я в восторге от его игры. Габриэл в штрафной площадке - это что-то особенное, он очень опасен в этой зоне ", - рассказал наставник победителей Хосеп Гвардиола.

Напомним, что благодаря трем набранным очкам "Манчестер Сити" имеют в активе 49 пунктов и 3-е место в АПЛ. "Суонси" с 21 баллом находятся в шаге от зоны вылета.