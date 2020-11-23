Дубінський: статистика COVID-19 від влади в півтора раза менша реальних цифр
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Офіційні дані щодо захворюваності на COVID-19 від МОЗ у півтора раза менші справжніх даних. Про це в ефірі телеканалу “112” заявив народний депутат України Олександр Дубінський, передає кореспондент УНН.
"Карантин вихідного дня — профанація, яка викликана, щоб заспокоїти суспільство. У всякому випадку, намагатися. Продемонструвати хоч якісь дії, зі сторони влади, у боротьбі з коронавірусом. Розумієте, та статистика, яку нам демонструють, вона в півтора раза менша реальності. І спроби влади продемонструвати, що карантин вихідного дня дав якісь результати — вони смішні. Тому що зменшилась кількість тестів, які стали робити щодня. Тобто, увівши карантин вихідного дня влада в півтора раза знизила кількість тестів і показують покращення динаміки з коронавірусом. Хоча насправді ми чудово знаємо, що люди, які звертаються до сімейних лікарів, отримують результати тестів через 7-14 днів. Мені й такі повідомлення приходять. Відповідно, ті цифри, які ми бачимо на сьогодні — це реальність тижневої давності. Якщо взяти й провести паралель з тим, що було тиждень тому й додати 3 або 4 тисячі й отримуєте реальну цифру — 15-16 тисяч випадків захворювань у день", - зазначив нардеп.
Нагадаємо, що станом на 23 листопада в Україні зафіксовано вже 635 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу - 10 945, традиційне падіння кількості виявлених випадків на вихідних.
Додамо, що нещодавно народний депутат України Олександр Дубінський розкритикував нинішній склад уряду та спрогнозував його зміну.