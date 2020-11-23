Дубінський: статистика COVID-19 від влади в півтора раза менша реальних цифр

$41.320.06
44.630.03
ukru
"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив
15:18 • 83963 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
13:51 • 145424 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

13:29 • 93325 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 321800 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 164615 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 139638 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 193506 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 122765 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 107695 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 104524 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
52 %
753 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Nintendo Switch 2: дата виходу, ціна та характеристики нової консолі

3 квітня, 09:11 • 121957 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 122902 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 32656 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

13:03 • 139596 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 63472 перегляди
Публікації

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 64676 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 83969 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

13:51 • 145433 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

13:03 • 140730 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

3 квітня, 09:14 • 321809 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 16771 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 18777 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 25898 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 33489 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 123725 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

Дубінський: статистика COVID-19 від влади в півтора раза менша реальних цифр

Київ • УНН

 • 15452 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Офіційні дані щодо захворюваності на COVID-19 від МОЗ у півтора раза менші справжніх даних. Про це в ефірі телеканалу “112” заявив народний депутат України Олександр Дубінський, передає кореспондент УНН.

Дубінський: статистика COVID-19 від влади в півтора раза менша реальних цифр

"Карантин вихідного дня — профанація, яка викликана, щоб заспокоїти суспільство. У всякому випадку, намагатися. Продемонструвати хоч якісь дії, зі сторони влади, у боротьбі з коронавірусом. Розумієте, та статистика, яку нам демонструють, вона в півтора раза менша реальності. І спроби влади продемонструвати, що карантин вихідного дня дав якісь результати — вони смішні. Тому що зменшилась кількість тестів, які стали робити щодня. Тобто, увівши карантин вихідного дня влада в півтора раза знизила кількість тестів і показують покращення динаміки з коронавірусом. Хоча насправді ми чудово знаємо, що люди, які звертаються до сімейних лікарів, отримують результати тестів через 7-14 днів. Мені й такі повідомлення приходять. Відповідно, ті цифри, які ми бачимо на сьогодні — це реальність тижневої давності. Якщо взяти й провести паралель з тим, що було тиждень тому й додати 3 або 4 тисячі й отримуєте реальну цифру — 15-16 тисяч випадків захворювань у день", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, що станом на 23 листопада в Україні зафіксовано вже 635 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу - 10 945, традиційне падіння кількості виявлених випадків на вихідних.

Додамо, що нещодавно народний депутат України Олександр Дубінський розкритикував нинішній склад уряду та спрогнозував його зміну.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Bitcoin
$81,824.70
Золото
$3,131.69
Tesla
$267.82
Brent
$70.25
S&P 500
$5,439.32
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,776.46