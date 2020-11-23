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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 25171 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 83202 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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Дубинский: статистика COVID-19 от власти в полтора раза меньше реальных цифр

Дубинский: статистика COVID-19 от власти в полтора раза меньше реальных цифр

Киев  •  УНН

 • 15434 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Официальные данные по заболеваемости COVID-19 от Минздрава в полтора раза меньше настоящих данных. Об этом в эфире телеканала "112" заявил народный депутат Украины Александр Дубинский, передает корреспондент УНН.

"Карантин выходного дня - профанация, которая вызвана, чтобы успокоить общество. Во всяком случае, пытаться. Продемонстрировать хоть какие-то действия, со стороны власти, в борьбе с коронавирусом. Понимаете, и статистика, которую нам показывают, она в полтора раза меньше реальности. И попытки власти продемонстрировать, что карантин выходного дня дал какие-то результаты - они смешные. Потому что уменьшилось количество тестов, которые стали делать каждый день. То есть, введя карантин выходного дня власть в полтора раза снизила количество тестов и показывают улучшение динамики с коронавирусом. Хотя на самом деле мы прекрасно знаем, что люди, которые обращаются к семейным врачам, получают результаты тестов через 7-14 дней. Мне и такие сообщения приходят. Соответственно, те цифры, которые мы видим сегодня - это реальность недельной давности. Если взять и провести параллель с тем , что было неделю назад и добавить 3 или 4 тысячи и получаете реальную цифру - 15-16 тысяч случаев заболеваний в день", - отметил нардеп.

Напомним, что по состоянию на 23 ноября в Украине зафиксировано уже 635 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - 10 945, традиционное падение количества выявленных случаев на выходных.

Добавим, что недавно народный депутат Украины Александр Дубинский раскритиковал нынешний состав правительства и спрогнозировал его изменение.

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