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Дубілет: Кабмін досі не змінив регламент подання паперових декларацій

Дубілет: Кабмін досі не змінив регламент подання паперових декларацій

Київ • УНН

 • 10505 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив, що працівники державних відомств займаються "безглуздим документообігом" через застарілий регламент. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Так, йдеться про подання декларацій.

"У 2014 році в Україні було прийнято закон про очищення влади. Згідно з ним кожен, хто влаштовувався на державну службу, має пройти перевірку. За правилами, чиновники повинні були заповнювати паперові декларації, а кадрова служба відправляла запит на податкову з проханням їх перевірити. І ось, у 2016 році ці паперові декларації змінили на декларації НАЗК в електронному вигляді. От тільки Кабмін не змінив регламент, за яким кадровики повинні відправляти запит на податкову", - пише він.

Дубілет наголошує, що через міжвідомчу неузгодженість, органи продовжують використовувати застарілі процедури. Однак міністр обіцяє виправити такий стан справ.

"І ось уже кілька років у всіх держорганах України відбувається дивний ритуал. Кадрова служба готує по кожному кандидату значний пакет паперових документів і відправляє офіційний запит на податкову службу. У відповідь податкова служба кожен раз офіційно відповідає, що взагалі-то паперові декларації на них ніхто не подає. Ось такий безглуздий документообіг у природі. Звісно, зараз постараємося швидко це змінити", - додав він.

Нагадаємо, Дубілет заявив про скорочення кількості паперових документів в уряді.

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