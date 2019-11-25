Дубілет: Кабмін досі не змінив регламент подання паперових декларацій

Так, йдеться про подання декларацій.

"У 2014 році в Україні було прийнято закон про очищення влади. Згідно з ним кожен, хто влаштовувався на державну службу, має пройти перевірку. За правилами, чиновники повинні були заповнювати паперові декларації, а кадрова служба відправляла запит на податкову з проханням їх перевірити. І ось, у 2016 році ці паперові декларації змінили на декларації НАЗК в електронному вигляді. От тільки Кабмін не змінив регламент, за яким кадровики повинні відправляти запит на податкову", - пише він.

Дубілет наголошує, що через міжвідомчу неузгодженість, органи продовжують використовувати застарілі процедури. Однак міністр обіцяє виправити такий стан справ.

"І ось уже кілька років у всіх держорганах України відбувається дивний ритуал. Кадрова служба готує по кожному кандидату значний пакет паперових документів і відправляє офіційний запит на податкову службу. У відповідь податкова служба кожен раз офіційно відповідає, що взагалі-то паперові декларації на них ніхто не подає. Ось такий безглуздий документообіг у природі. Звісно, зараз постараємося швидко це змінити", - додав він.

Нагадаємо, Дубілет заявив про скорочення кількості паперових документів в уряді.