Дубілет заявив про скорочення кількості паперових документів в уряді
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет оприлюднив дані про кількість документів, які міністерства та інші центральні органи надіслали одне одному в паперовій формі. Відповідний графік він опублікував на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Графік дня. Кількість документів, які міністерства та інші центральні органи надіслали одне одному в паперовій формі", - написав Дубілет.
Так, згідно з оприлюдненими ним даними, пікові показники документів у папері – п’ять тисяч - зафіксували з 16 вересня по 20 вересня, а також з 30 вересня по 4 жовтня. Після цього кількість документів у паперовому вигляді пішла на спад.
"Як бачите, коли ти щось забороняєш, це не означає, що воно зникає автоматично. З 2 жовтня ми почали адресно спілкуватися з усіма, хто продовжував слати папір. Раз на засіданні Кабміну я навіть показував антирейтинг", - повідомив Дубілет.
Міністр зазначив, що перевести в електронну форму документообмін — це набагато легше, ніж документообіг всередині органів. "Тут теж кипить робота. Буду тримати в курсі", - написав Дубілет.
Він також нагадав, що з 1 жовтня заборонено надсилати документи не в електронній формі (за винятком випадків, коли папір передбачено законом).
Нагадаємо, Дубілет планує запустити в Україні електронні довіреності.