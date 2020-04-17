ДТП за участі чотирьох автівок сталася у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 17 квітня. УНН. У четвер, 16 квітня, на розі вулиць Соборна і Глінки у Кропивницькому сталася ДТП за участі чотирьох автівок. Про це поінформували в пресслужбі патрульної поліції Кіровоградщини, передає УНН.
“Водійка, керуючи автомобілем Audi A6, при повороті ліворуч не надала перевагу в русі автомобілю Volkswagen Polo, що рухався в зустрічному напрямку. У результаті сталося зіткнення. Після чого Volkswagen розпочав некерований рух та наїхав на автомобілі Toyota Camry та KIA Soul, які знаходились на парковці”, — зазначили в поліції.
Під час ДТП ніхто з учасників дорожнього руху не постраждав.
На водійку Audi патрульні склали протокол за ст. 124 (спричинення ДТП) КУпАП.
Нагадаємо, у Дніпрі в ДТП за участю трьох авто загинули дві людини.