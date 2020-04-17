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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 68033 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Кропивницком

ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Кропивницком

Киев  •  УНН

 • 17003 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 17 апреля. УНН. В четверг, 16 апреля, на углу улиц Соборная и Глинки в Кропивницком произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кировоградщины, передает УНН.

“Водитель, управляя автомобилем Audi A6, при повороте налево не предоставила преимущество в движении автомобилю Volkswagen Polo, который двигался во встречном направлении. В результате произошло столкновение. После чего Volkswagen начал неуправляемое движение и наехал на автомобиле Toyota Camry и KIA Soul, которые находились на парковке”, — отметили в полиции.

Во время ДТП никто из участников дорожного движения не пострадал.

На водителя Audi патрульные составили протокол по ст. 124 (причинение ДТП) КоАП.

Напомним, в Днепре в ДТП с участием трех авто погибли два человека.

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