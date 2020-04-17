ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 17 апреля. УНН. В четверг, 16 апреля, на углу улиц Соборная и Глинки в Кропивницком произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кировоградщины, передает УНН.
“Водитель, управляя автомобилем Audi A6, при повороте налево не предоставила преимущество в движении автомобилю Volkswagen Polo, который двигался во встречном направлении. В результате произошло столкновение. После чего Volkswagen начал неуправляемое движение и наехал на автомобиле Toyota Camry и KIA Soul, которые находились на парковке”, — отметили в полиции.
Во время ДТП никто из участников дорожного движения не пострадал.
На водителя Audi патрульные составили протокол по ст. 124 (причинение ДТП) КоАП.
Напомним, в Днепре в ДТП с участием трех авто погибли два человека.