ДТП з автобусом в Австрії: у МЗС заявили, що постраждало двоє українців

Цитата

«За інформацією МЗС, в цій ДТП постраждали двоє українців. Зараз їм надається медична допомога. Інші троє громадян України з числа пасажирів не постраждали», - повідомили в МЗС.

У МЗС зазначили, що українське посольство контактує із австрійськими правоохоронцями та надає громадянам консульську допомогу.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що в Каринтії, Австрії, у вівторок вранці розбився міжнародний автобус. Загинула 19-річна жінка, ще близько 20 пасажирів отримали поранення. Серед пасажирів автобуса були українці.