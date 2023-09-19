ДТП з автобусом в Австрії: у МЗС заявили, що постраждало двоє українців
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. В Австрії під час ДТП за участю міжнародного автобуса постраждали двоє українців. Інші троє громадян України з-поміж пасажирів не постраждали. Про це журналісту УНН повідомили в МЗС України.
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«За інформацією МЗС, в цій ДТП постраждали двоє українців. Зараз їм надається медична допомога. Інші троє громадян України з числа пасажирів не постраждали», - повідомили в МЗС.
У МЗС зазначили, що українське посольство контактує із австрійськими правоохоронцями та надає громадянам консульську допомогу.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що в Каринтії, Австрії, у вівторок вранці розбився міжнародний автобус. Загинула 19-річна жінка, ще близько 20 пасажирів отримали поранення. Серед пасажирів автобуса були українці.