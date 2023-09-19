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ДТП с автобусом в Австрии: в МИД заявили, что пострадали двое украинцев

Киев • УНН

 • 328320 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Австрии во время ДТП с участием международного автобуса пострадали двое украинцев. Другие трое граждан Украины среди пассажиров не пострадали. Об этом журналисту УНН сообщили в МИД Украины.

Цитата

«По информации МИД, в этом ДТП пострадали двое украинцев. Сейчас им оказывается медицинская помощь. Другие трое граждан Украины из числа пассажиров не пострадали», - сообщили в МИД.

В МИД отметили, что украинское посольство контактирует с австрийскими правоохранителями и оказывает гражданам консульскую помощь.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в Каринтии, Австрии, во вторник утром разбился международный автобус. Погибла 19-летняя женщина, еще около 20 пассажиров получили ранения. Среди пассажиров автобуса были украинцы.

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