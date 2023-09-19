ДТП с автобусом в Австрии: в МИД заявили, что пострадали двое украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Австрии во время ДТП с участием международного автобуса пострадали двое украинцев. Другие трое граждан Украины среди пассажиров не пострадали. Об этом журналисту УНН сообщили в МИД Украины.
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«По информации МИД, в этом ДТП пострадали двое украинцев. Сейчас им оказывается медицинская помощь. Другие трое граждан Украины из числа пассажиров не пострадали», - сообщили в МИД.
В МИД отметили, что украинское посольство контактирует с австрийскими правоохранителями и оказывает гражданам консульскую помощь.
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Ранее сообщалось, что в Каринтии, Австрии, во вторник утром разбился международный автобус. Погибла 19-летняя женщина, еще около 20 пассажиров получили ранения. Среди пассажиров автобуса были украинцы.