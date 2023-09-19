В Австрії в ДТП потрапив автобус з українцями - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. В Каринтії, Австрії, у вівторок вранці розбився міжнародний автобус. Загинула 19-річна жінка, ще близько 20 пасажирів отримали поранення. Серед пасажирів автобуса були українці, повідомило австрійське агентство APA, пише УНН.
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ДТП сталась в каринтійському районі Санкт-Вайт-ан-дер-Глан поблизу Міхельдорфа. Автобус їхав з Берліна через Лінц до Трієста.
З нез'ясованих поки що причин він перекинувся через захисне огородження і завалився на бік.
В двоповерховому автобусі були 40 пасажирів і два водії. За даними поліції в результаті ДТП загинула 19-річна жінка з Верхньої Австрії, ще близько 20 пасажирів отримали поранення.
Більшість постраждалих були доставлені до лікарні Фрізаха, а тяжко поранена громадянка Німеччини- до лікарні Клагенфурта.
Зазначається, що пасажири автобуса походили з кількох країн, представник поліції назвав Австрію, Словенію, Італію, Німеччину та Україну.
Тести алкотестерів водіїв виявилися негативними. Розслідування на місці ще не було завершено. Команда Червоного Хреста з кризового втручання надала допомогу легкопораненим і постраждалим.
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