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В Австрії в ДТП потрапив автобус з українцями - ЗМІ

В Австрії в ДТП потрапив автобус з українцями - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. В Каринтії, Австрії, у вівторок вранці розбився міжнародний автобус. Загинула 19-річна жінка, ще близько 20 пасажирів отримали поранення. Серед пасажирів автобуса були українці, повідомило австрійське агентство APA, пише УНН.

Деталі

ДТП сталась в каринтійському районі Санкт-Вайт-ан-дер-Глан поблизу Міхельдорфа. Автобус їхав з Берліна через Лінц до Трієста.

З нез'ясованих поки що причин він перекинувся через захисне огородження і завалився на бік.

В двоповерховому автобусі були 40 пасажирів і два водії. За даними поліції в результаті ДТП загинула 19-річна жінка з Верхньої Австрії, ще близько 20 пасажирів отримали поранення.

Більшість постраждалих були доставлені до лікарні Фрізаха, а тяжко поранена громадянка Німеччини- до лікарні Клагенфурта.

Зазначається, що пасажири автобуса походили з кількох країн, представник поліції назвав Австрію, Словенію, Італію, Німеччину та Україну.

Тести алкотестерів водіїв виявилися негативними. Розслідування на місці ще не було завершено. Команда Червоного Хреста з кризового втручання надала допомогу легкопораненим і постраждалим.

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