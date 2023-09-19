В Австрии в ДТП попал автобус с украинцами - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Каринтии, Австрии, во вторник утром разбился международный автобус. Погибла 19-летняя женщина, еще около 20 пассажиров получили ранения. Среди пассажиров автобуса были украинцы, сообщило австрийское агентство APA, пишет УНН.
Детали
ДТП произошло в каринтийском районе Санкт-Вайт-ан-дер-Глан вблизи Михельдорфа. Автобус ехал из Берлина через Линц в Триест.
По невыясненным пока причинам он перевернулся через защитное ограждение и завалился на бок.
В двухэтажном автобусе были 40 пассажиров и два водителя. По данным полиции в результате ДТП погибла 19-летняя женщина из Верхней Австрии, еще около 20 пассажиров получили ранения.
Большинство пострадавших были доставлены в больницу Фризаха, а тяжело раненная гражданка Германии - в больницу Клагенфурта.
Отмечается, что пассажиры автобуса происходили из нескольких стран, представитель полиции назвал Австрию, Словению, Италию, Германию и Украину.
Тесты алкотестеров водителей оказались отрицательными. Расследование на месте еще не было завершено. Команда Красного Креста по кризисному вмешательству оказала помощь легкораненым и пострадавшим.
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