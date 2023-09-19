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Щонайменше 24 людини загинули в Перу через падіння автобуса в ущелину

Щонайменше 24 людини загинули в Перу через падіння автобуса в ущелину

Київ • УНН

 • 175881 перегляди

КИЇВ.19 вересня. УНН. Щонайменше 24 людини загинули після того, як у Перу автобус з'їхав з гірської дороги та впав в ущелину. Про це пише Al Jazeera, передає УНН.

Деталі

Автобус зірвався у 200-метрову ущелину в Андах, в районі міста Хуанкавелика.

За попередніми даними, автобус мав відповідний дозвіл на перевезення пасажирів: мав обов’язкове страхування від нещасного випадку та пройшов техогляд.

Аварія в понеділок стала останнім смертельним інцидентом на дорогах Перу, багато з яких побудовані на крутій місцевості в Андах.

За останні роки в Перу збільшилася кількість дорожньо-транспортних пригод, а кількість травм зросла з 38 447 у 2020 році до 53 544 у минулому році. У 2022 році кількість смертей через ДТП також зросла до 3311.

#LOÚLTIMO Bus interprovincial de ruta Huancayo - Ayacucho de la empresa Molina Unión sufrió despiste y volcadura cayendo al Río Mantaro. Medios locales informan de más de 20 personas fallecidas.

- Video: Rodito Audaz pic.twitter.com/VoTrPajys0

— Roger García (@RogerAderly) September 18, 2023

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