По меньшей мере 24 человека погибли в Перу из-за падения автобуса в ущелье
Киев • УНН
КИЕВ.19 сентября. УНН. По меньшей мере 24 человека погибли после того, как в Перу автобус съехал с горной дороги и упал в ущелье. Об этом пишет Al Jazeera, передает УНН.
Детали
Автобус сорвался в 200-метровое ущелье в Андах, в районе города Хуанкавелика.
По предварительным данным, автобус имел соответствующее разрешение на перевозку пассажиров: имел обязательное страхование от несчастного случая и прошел техосмотр.
Авария в понедельник стала последним смертельным инцидентом на дорогах Перу, многие из которых построены на крутой местности в Андах.
За последние годы в Перу увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий, а количество травм выросло с 38 447 в 2020 году до 53 544 в прошлом году. В 2022 году количество смертей в результате ДТП также возросло до 3311.
#LOÚLTIMO Bus interprovincial de ruta Huancayo - Ayacucho de la empresa Molina Unión sufrió despiste y volcadura cayendo al Río Mantaro. Medios locales informan de más de 20 personas fallecidas.
- Video: Rodito Audaz pic.twitter.com/VoTrPajys0