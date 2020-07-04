ДТП у Запорізькій області: постраждало 6 осіб, 4 з них - діти
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. У Запорізькій області на автошляху Якимівка – Кирилівка сталась ДТП. В результаті аварії травмувалось 6 осіб з них 4 дитини, передає УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС у Запорізькій області.
Як повідомили рятувальники, 3 липня о 16:20 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на автошляху Якимівка — Кирилівка, біля с. Шелюги Якимівськоко району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що сталось лобове зіткнення двох легкових автомобілів “Daewoo Lanos ” та “BMW”.
Внаслідок події травмувалось 6 осіб з них 4 дитини.
“25-річного водія Daewoo Lanos затиснуло конструкціями понівечиної автівки. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували чоловіка та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Також під час ДТП постраждали 57-річний чоловік, дві дівчинки 2-х та 7-ми років та два хлопчика 3 та 8 років”, — йдеться у повідомленні.
Всіх госпіталізували до центральної районної лікарні. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Нагадаємо, у Дніпрі перекинулась вантажівка з пивом, водія доставили до лікарні.