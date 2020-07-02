У Дніпрі перекинулась вантажівка з пивом, водія доставили до лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. У Дніпрі сталася ДТП, у результаті якої перекинулась вантажівка з пивом. Водія вантажівки доставили до лікарні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Дніпропетровської області.
“Сьогодні вранці стало відомо про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Сергія Нігояна. Попередньо встановлено, що водій не врахував дорожньої обстановки та під час здійснення маневру допустив перекидання автомобіля DAF з вантажем в кузові. В результаті ДТП постраждав водій вантажівки. Його доставили до лікарні”, — йдеться в повідомленні.
Також для ліквідації наслідків аварії на місці працюють співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій та слідчі.
Нагадаємо, на Львівщині під колесами вантажівки загинула 10-річна дівчинка.