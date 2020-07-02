В Днепре перевернулся грузовик с пивом, водителя доставили в больницу
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. В Днепре произошло ДТП, в результате которого перевернулся грузовик с пивом. Водителя грузовика доставили в больницу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Днепропетровской области.
"Сегодня утром стало известно о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Сергея Нигояна. Предварительно установлено, что водитель не учел дорожной обстановки и во время осуществления маневра допустил опрокидывание автомобиля DAF с грузом в кузове. В результате ДТП пострадал водитель грузовика. Его доставили в больницу", - говорится в сообщении.
Также для ликвидации последствий аварии на месте работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и следователи.
Напомним, во Львовской области под колесами грузовика погибла 10-летняя девочка.