ДТП в Запорожской области: пострадали 6 человек, 4 из них - дети
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. В Запорожской области на автодороге Акимовка - Кирилловка произошло ДТП. В результате аварии травмировались 6 человек из них 4 ребенка, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Запорожской области.
Как сообщили спасатели, 3 июля в 16:20 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге Акимовка - Кирилловка, возле с. Шелюги Якимивськоко района.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей "Daewoo Lanos" и "BMW".
В результате происшествия травмировались 6 человек из них 4 ребенка.
"25-летнего водителя Daewoo Lanos зажало конструкциями автомобиля. Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали мужчину и передали работникам скорой медицинской помощи. Также во время ДТП пострадали 57-летний мужчина, две девочки 2-х и 7-ми лет и два мальчика 3 и 8 лет", - говорится в сообщении.
Всех госпитализировали в центральную районную больницу. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.
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