ДТП із кортежем Ярославського: чоловік, який дав неправдиві свідчення, ховається від слідства

Деталі

При цьому засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу не відбулося. Оскільки прокуратура відкликала клопотання за підозрою в ДТП і повинна підготувати нове - за підозрою в приховуванні злочину.

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Контекст

ДТП з кортежем Олександра Ярославського сталася 9 лютого ввечері на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський". За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України та встановлюють всі обставини події.

Попередньо поліцейські вже встановили, що 9 лютого близько 22:55 в районі 534 км автодороги "Київ-Харків-Довжанський", невстановлений автомобіль, який рухався з боку міста Чугуїв у напрямку Харкова, скоїв наїзд на пішохода — чоловіка. В результаті ДТП пішохід загинув.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та за ч.3 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Однак, ввечері 10 лютого, стало відомо про спробу фальсифікації кримінального провадження. Міністр внутрішніх справ Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області. Розслідування триває.

Як повідомляв УНН, з чоловіка, який намагався взяти на себе провину у скоєнні ДТП, вже знято звинувачення у його скоєнні. Однак, стосовно нього відкрито кримінальне провадження за введення слідства в оману — лжесвідчення.

Справа Димінського

Слід зауважити, що ситуація нагадує справу бізнесмена Петра Димінського.

18 серпня 2017 року автомобіль, яким найімовірніше керував Петро Димінський, потрапив у ДТП у Яворівському районі Львівської області. В результаті загинула 31-річна Наталія Тріла.

Кілька свідків стверджували, що не бачили того дня за кермом автомобіля Mercedes S 65 AMG Петра Димінського. Пізніше їх слова були піддані сумнівам, і їм були висунуті звинувачення в наданні лжесвідчень.

Провину в аварії на себе взяв співзасновник компанії "приватна охоронна фірма "Ірбіс" Андрій Борщ, якого ЗМІ називають охоронцем бізнесмена Петра Димінського.

Сам Димінський через кілька днів після ДТП вилетів на приватному літаку зі Львова до Женеви і вже не повернувся назад. Його оголосили у всеукраїнський розшук і в Інтерпол. У той же час Димінський звернувся в Інтерпол і сказав, що його "політично переслідують". У МВС кажуть, що, можливо, повторно звернуться в Інтерпол.

Додамо також, що, за наявною у відкритих джерелах інформації, бізнесмен Олександр Ярославський терміново вилетів до Лондона.