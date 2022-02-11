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ДТП с кортежем Ярославского: мужчина, давший ложные показания, скрывается от следствия

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 февраля. УНН. Мужчина, который представился водителем устроившего смертельное ДТП автомобиля из кортежа бизнесмена Ярославского и которого подозревают в сокрытии преступления, перестал выходить на связь. Об этом сообщил журналисту УНН спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Детали

При этом заседание суда по избранию ему меры пресечения не состоялось. Поскольку прокуратура отозвала ходатайство по подозрению в ДТП и должна подготовить новое — по подозрению в сокрытии преступления.

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Контекст

ДТП с кортежем Александра Ярославского произошла 9 февраля вечером на автодороге “Киев-Харьков-Довжанский”. По факту ДТП полицейские открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Предварительно полицейские уже установили, что 9 февраля около 22:55 в районе 534 км автодороги “Киев-Харьков-Довжанский”, неустановленный автомобиль, который двигался со стороны города Чугуев в направлении Харькова, совершил наезд на пешехода — мужчину. В результате ДТП пешеход погиб.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Однако, вечером 10 февраля, стало известно о попытке фальсификации уголовного производства. Министр внутренних дел Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области. Расследование продолжается.

Как сообщал УНН, с мужчины, который пытался взять на себя вину в совершении ДТП, уже сняты обвинения в его совершении. Однако, в отношении него открыто уголовное производство за введение следствия в заблуждение — лжесвидетельство.

Дело Дыминского

Следует заметить, что ситуация напоминает дело бизнесмена Петра Дыминского.

18 августа 2017 года автомобиль, которым вероятнее всего управлял Петр Дыминский, попал в ДТП в Яворовском районе Львовской области. В результате погибла 31-летняя Наталья Трила.

Несколько свидетелей утверждали, что не видели в тот день за рулем автомобиля Mercedes S 65 AMG Петра Дыминского. Позже их слова были подвергнуты сомнениям, и им были выдвинуты обвинения в предоставлении лжесвидетельств.

Вину в аварии на себя взял соучредитель компании “Частная охранная фирма „Ирбис“” Андрей Борщ, которого СМИ называют охранником бизнесмена Петра Дыминского.

Сам Дыминский через несколько дней после ДТП вылетел на частном самолете из Львова в Женеву и уже не вернулся обратно. Его объявили во всеукраинский розыск и в Интерпол. В то же время Дыминский обратился в Интерпол и сказал, что его “политически преследуют”. В МВД говорят, что, возможно, повторно обратятся в Интерпол.

Добавим также, что, по имеющейся в открытых источниках информации, бизнесмен Александр Ярославский срочно вылетел в Лондон.

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