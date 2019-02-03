ДТП автобуса з дітьми у РФ: поліція затримала водія

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Водій автобуса, який потрапив у ДТП в Калузькій області, в результаті чого загинули семеро людей, затриманий. Про це повідомили в прес-службі УМВС Калузької області, передає УНН з посиланням на ТАСС.