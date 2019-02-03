ДТП автобуса з дітьми у РФ: поліція затримала водія
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Водій автобуса, який потрапив у ДТП в Калузькій області, в результаті чого загинули семеро людей, затриманий. Про це повідомили в прес-службі УМВС Калузької області, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"У даний час водій затриманий в порядку 91 статті КПК. Він перебуває на медичному огляді", - повідомив співрозмовник агентства. За його словами, сам водій автобуса в аварії не постраждав.
Також ЗМІ зазначає, що, за уточненими даними, в автобусі перебувало 45 осіб, у тому числі 31 дитина. Рятувальники звільнили з машини 44 пасажира, сім з них, включаючи чотирьох дітей, загинули. 32 людини, серед яких 23 дитини, госпіталізовано. Водієві автобуса допомогу надали амбулаторно.
За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням через занесення на дорозі.
Крім того, в агентстві повідомили, що сім'ям загиблих жителів Смоленської області в аварії з автобусом під Калугою виплатять по 1 млн рублів з резервного фонду адміністрації Смоленської області.
Нагадаємо, в результаті ДТП за участю автобуса в Калузькій області Росії спочатку повідомлялося, що загинули двоє дорослих, які супроводжували групу, 16 пасажирів були травмовані.
Кількість людей, які загинули в неділю в аварії з автобусом під Калугою, зросла до семи, четверо з яких діти.