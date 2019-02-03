ДТП автобуса с детьми в РФ: полиция задержала водителя
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Калужской области, в результате чего погибли семь человек, задержан. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Калужской области, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"В настоящее время водитель задержан в порядке 91 статьи УПК. Он находится на медицинском освидетельствовании", - сообщил собеседник агентства. По его словам, сам водитель автобуса в аварии не пострадал.
Также СМИ отмечает, что, по уточненным данным, в автобусе находились 45 человек, в том числе 31 ребенок. Спасатели освободили из машины 44 пассажира, семь из них, включая четырех детей, погибли. 32 человека, среди которых 23 ребенка, госпитализированы. Водителю автобуса помощь оказали амбулаторно.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением из-за заноса на дороге.
Кроме того, в агентстве сообщили, что семьям погибших жителей Смоленской области в аварии с автобусом под Калугой выплатят по 1 млн рублей из резервного фонда администрации Смоленской области.
Напомним, в результате ДТП с участием автобуса в Калужской области России изначально сообщалось, что погибли двое сопровождавших группу взрослых, 16 пассажиров были травмированы.
Число людей, погибших в воскресенье в аварии с автобусом под Калугой, возросло до семи, четверо из которых дети.