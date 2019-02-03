В РФ перевернулся автобус с детьми, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Калужской области России перевернулся автобус, перевозивший детей, в результате чего погибли двое сопровождавших группу взрослых. Об этом сообщила начальник пресс-службы УМВД по Калужской области Наталия Горохова, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"ДТП произошло около 09:00. По предварительным данным, в результате опрокидывания в кювет автобуса MAN, погибли двое взрослых, сопровождающих, 16 детей пострадали", - сообщила Горохова.
При этом она уточнила, что автобус следовал по маршруту "Смоленск – Калуга".
В то же время, как отметили в агентстве, в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что в автобусе находились 48 человек, 33 из них – дети, 22 человека были госпитализированы, однако, по данным источника ТАСС, все пассажиры получили травмы. По предварительным данным полиции, причиной аварии стал занос, в результате которого водитель не справился с управлением и автобус опрокинулся в кювет.
Кроме того, агентство сообщило, что УМВД по Калужской области возбудило уголовное дело по факту ДТП.
По данным ГУ МЧС по Калужской области, в воскресенье в регионе облачно, местами небольшие осадки и туман, на дорогах гололед. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха от минус двух до плюс трех градусов.
Напомним, в конце прошлого года под Киевом из-за непогоды в снегу застрял школьный автобус, в котором было 30 учеников.