У РФ перекинувся автобус з дітьми, є жертви

"ДТП сталося близько 09:00. За попередніми даними, в результаті перекидання в кювет автобуса MAN, загинули двоє дорослих, які супроводжували, 16 дітей постраждали", - повідомила Горохова.

При цьому вона уточнила, що автобус прямував за маршрутом "Смоленськ - Калуга".

У той же час, як відзначили в агентстві, в прес-службі МНС РФ повідомили, що в автобусі перебували 48 осіб, 33 з них - діти, 22 людини були госпіталізовані, проте, за даними джерела ЗМІ, всі пасажири отримали травми. За попередніми даними поліції, причиною аварії став занос, в результаті якого водій не впорався з керуванням і автобус перекинувся в кювет.

Крім того, агентство повідомило, що УМВС по Калузькій області порушило кримінальну справу за фактом ДТП.

За даними ГУ МНС по Калузькій області, в неділю в регіоні хмарно, місцями невеликі опади і туман, на дорогах ожеледь. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря від мінус двох до плюс трьох градусів.

Нагадаємо, в кінці минулого року під Києвом через негоду в снігу застряг шкільний автобус, в якому було 30 учнів.