ДТП автобуса с детьми в РФ: число погибших возросло до 7
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Число людей, погибших в воскресенье в аварии с автобусом под Калугой, возросло до семи, четверо из которых дети. Об этом сообщил начальник пресс-службы УМВД по региону Наталья Горохова, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"В ДТП погибли семь человек, среди них четверо детей", - сообщила Горохова.
При этом издание уточнило, что 3 февраля на 128-м км дороги Калуга - Вязьма автобус опрокинулся в кювет.
По факту ДТП возбуждено два уголовных дела: по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств") и по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, в момент аварии в нем, по данным МЧС, находились 48 человек, в том числе 33 ребенка. Они ехали в Калугу на соревнования.
Напомним, в результате ДТП с участием автобуса в Калужской области России изначально сообщалось, что погибли двое сопровождавших группу взрослых, 16 пассажиров были травмированы.