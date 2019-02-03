ДТП автобуса з дітьми у РФ: кількість загиблих зросла до 7

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Кількість людей, які загинули в неділю в аварії з автобусом під Калугою, зросла до семи, четверо з яких діти. Про це повідомив начальник прес-служби УМВС по регіону Наталія Горохова, передає УНН з посиланням на ТАСС.