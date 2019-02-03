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ДТП автобуса з дітьми у РФ: кількість загиблих зросла до 7

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Кількість людей, які загинули в неділю в аварії з автобусом під Калугою, зросла до семи, четверо з яких діти. Про це повідомив начальник прес-служби УМВС по регіону Наталія Горохова, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"У ДТП загинули семеро людей, серед них четверо дітей", - повідомила Горохова.

При цьому видання уточнило, що 3 лютого на 128-му км дороги Калуга - Вязьма автобус перекинувся в кювет.

За фактом ДТП порушено дві кримінальні справи: за статтею 264 КК РФ ("Порушення правил дорожнього руху і експлуатації транспортних засобів") і за статтею 238 КК РФ ("Надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки, що призвело з необережності смерть двох і більше осіб).

Автобус належить індивідуальному підприємцеві, в момент аварії в ньому, за даними МНС, перебувало 48 осіб, в тому числі 33 дитини. Вони їхали в Калугу на змагання.

Нагадаємо, в результаті ДТП за участю автобуса в Калузькій області Росії спочатку повідомлялося, що загинули двоє дорослих, які супроводжували групу, 16 пасажирів були травмовані.

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