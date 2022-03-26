ДСНС: за добу рятувальники у Харківській області здійснили 59 виїздів

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Проводились пошукові роботи та розбирання завалів у Шевченківському, Київському, Індустріальному та Московському районах Харкова. Крім того, підрозділи ДСНС протягом дня здійснювали виїзди на гасіння пожеж спричинених обстрілами житлових багатоповерхівок, приватних, складських та інших будівель, що виникали у Основ’янському, Київському, Індустріальному та Московському районах міста Харкова, а також Чугуївському та Ізюмському районах області.

Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались. Було відпрацьовано 39 адрес у місті Харкові та Харківському районі.

Нагадаємо

У Харкові окупанти обстріляли термінал аеропорту та супермаркет.