ДСНС: за добу рятувальники у Харківській області здійснили 59 виїздів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. За добу з 25 по 26 березня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 59 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС у Харківській області.
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Проводились пошукові роботи та розбирання завалів у Шевченківському, Київському, Індустріальному та Московському районах Харкова. Крім того, підрозділи ДСНС протягом дня здійснювали виїзди на гасіння пожеж спричинених обстрілами житлових багатоповерхівок, приватних, складських та інших будівель, що виникали у Основ’янському, Київському, Індустріальному та Московському районах міста Харкова, а також Чугуївському та Ізюмському районах області.
Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались. Було відпрацьовано 39 адрес у місті Харкові та Харківському районі.
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