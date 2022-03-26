ГСЧС: за сутки спасатели в Харьковской области совершили 59 выездов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. За сутки с 25 по 26 марта спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 59 выездов для ликвидации пожаров, а также разборка завалов разрушенных зданий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.
Детали
Проводились поисковые работы и разбор завалов в Шевченковском, Киевском, Индустриальном и Московском районах Харькова. Кроме того, подразделения ГСЧС в течение дня осуществляли выезды на тушение пожаров, вызванных обстрелами жилых многоэтажек, частных, складских и других зданий, которые возникали в Основянском, Киевском, Индустриальном и Московском районах города Харькова, а также Чугуевском и Изюмском районах области.
Пиротехнические подразделения ГСЧС также продолжали работать, обезвреживая артиллерийские боеприпасы, которые не разорвались. Было отработано 39 адресов в городе Харькове и Харьковском районе.
Напомним
В Харькове оккупанты обстреляли терминал аэропорта и супермаркет.