ДСНС: в Ірпені знешкодили 643 одиниць вибухонебезпечних предметів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Державна служба з надзвичайних ситуацій у своєму Telegram-каналі повідомила про знешкодження 643 одиниць вибухонебезпечних предметів в Ірпені. Про це інформує УНН.
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2 квітня рятувальники Київщини обстежили територію у зоні ведення бойових дій в місті Ірпінь Бучанського району.
Під час огляду території, співробітники ДСНС вилучили 643 одиниць вибухонебезпечних предметів. Роботи по розчищенню території області тривають.
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