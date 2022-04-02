ГСЧС: в Ирпене обезвредили 643 единиц взрывоопасных предметов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале сообщила об обезвреживании 643 единиц взрывоопасных предметов в Ирпене. Об этом информирует УНН.
Детали
2 апреля спасатели Киевской области обследовали территорию в зоне ведения боевых действий в городе Ирпень Бучанского района.
Во время осмотра территории, сотрудники ГСЧС изъяли 643 единиц взрывоопасных предметов. Работы по расчистке территории области продолжаются.
Напомним
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