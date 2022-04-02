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ГСЧС: в Ирпене обезвредили 643 единиц взрывоопасных предметов

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале сообщила об обезвреживании 643 единиц взрывоопасных предметов в Ирпене. Об этом информирует УНН.

ГСЧС: в Ирпене обезвредили 643 единиц взрывоопасных предметов

Детали

2 апреля спасатели Киевской области обследовали территорию в зоне ведения боевых действий в городе Ирпень Бучанского района.

Во время осмотра территории, сотрудники ГСЧС изъяли 643 единиц взрывоопасных предметов. Работы по расчистке территории области продолжаются.

Напомним

В Буче Киевской области российские оккупанты заминировали территорию кондитерской фабрики и отравили печенье.

Украинские Национальные Новости

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