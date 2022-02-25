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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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ДСНС спростувала фейк про знищення ТЕЦ у Києві

ДСНС спростувала фейк про знищення ТЕЦ у Києві

Київ • УНН

 • 141836 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. ТЕЦ-6 Києві працює у звичайному режимі. Про це інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкульті з посиланням на ДСНС, пише УНН.

Цитата

“Обережно, фейк: російська армія знищила ТЕЦ у Києві. Насправді ТЕЦ-6 працює у звичайному режимі, підтвердили у Державній службі з надзвичайних ситуацій "Суспільному". Раніше біля київської ТЕЦ сталося 5 вибухів”, - інформують у центрі.

Додамо

Раніше про загрозу авіаудару повідомила Київська міська адміністрація.

Також міський голова повідомив, що у Києві в районі Троєщина сталося 5 вибухів сталися з інтервалом 3-5 хвилин біля ТЕЦ-6.

Нагадаємо

24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.

На всій території України ввели воєнний стан.

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